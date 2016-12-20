جورج وسوف يطلّ في الأعياد فهل سيتحدّث عن طلاقه من ندى زيدان؟

بيروت_ سيدتي نت

يشارك الفنان جورج وسوف بإطلالة مميزة في برنامج "جراس وناس" الذي ستقدمه الزميلة رابعة الزيات على قناة الجديد بمناسبة الأعياد، يتم التسويق لها ولكن من دون الإفصاح عن مضمونها.

ومن المقرر أن تحلّ الفنانة كارول سماحة ضيفة أساسية في هذا البرنامج، الذي يحمل الكثير من المفاجآت بعد غياب رابعة الزيات عن الشاشة الصغيرة.

يشار إلى أن جورج وسوف مقلّ جداً في إطلالته الإعلامية، رغم كثرة الأخبار والشائعات التي تلاحقه ولاحقته في الأشهر الأخيرة، فهل سيردّ الوسوف على بعض الأخبار التي لاحقته أخيراً ومن بينها مشاكله مع أولاده من زوجته الاولى وشائعات طلاقه من بطلة الراليات ندى زيدان والدة إبنته الوحيدة "عيون" التي رفعت دعوى طلاق ضده، أم أن إطلالته ستقتصر فقط على الجو الإيماني الذي يحمله ويرمز إلى عيد الميلاد المجيد، خصوصاً وأنه سفير فخري في جمعية " Gift of lif" وسبق له أن تبرع بالتكلفة المادية لعملية قلب لطفل صغير؟

وكان الوسوف قد أطل عبر صفحته الرسمية على "فايسبوك" عبر فيديو طلب فيها من المعجبين متابعته عبر مختلف صفحاته الرسمية لمتابعة أخباره الصحيحة وتفاصيل يومياته منذ إستيقاظه صباحاً وحتى نومه، إضافة إلى إطلاعهم على جديده الفني وأنه بصدد التحضير لأعمال جديدة سوف يعلن عنها في حينها.