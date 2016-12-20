دنيا بطمة: خبر حملي حيّر الملايين

أشارت الفنانة دنيا بطمة خلال زيارة قامت بها إلى المغرب أنها تعيش عوارض الحمل ولكنها ليست متأكدة من حملها أو عدمه.

وأشارت دنيا بطمة في فيديو قصير طرحته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" "الموضوع الذي حير الملايييين كنبغي نقول لفانزاتي الغزالين لي كنحماق عليهم اول ما نتاكد من صحة الموضوع تكونو انتوما سباقين لمعرفة الخبر وكذلك الصحافه المغربية والعربية، والله يرزقنا ويرزقكم الذرية الصالحة يا رب".

وكانت شائعات الحمل طالت دنيا بطمة بعد ظهورها بوزن زائد في حفلاتها الاخيرة، ويبدو أنها قررت الخضوع إلى إخبار حمل بعد مغادرتها المغرب وعودتها إلى الامارات كما قالت، ومن بعدها سوف تزف الخبر السعيد على "الفانز".