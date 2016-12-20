بعد هيفاء وهبي مي عز الدين تنضم لقائمة المستبعدات من ماراثون دراما رمضان 2017

تمنّت الفنانة مي عز الدين في لقاء إعلامي أجرته مؤخراً أنّ تحصل على راحة ولو لموسم واحد من مشقة تصوير مسلسلات رمضان، وأكّدت وقتها أن خوفها من نسيان الجمهور لها يدفعها لمواصلة العمل دون راحة، ولكن يبدو أنها ستحقق أمنيتها مجبرة هذا العام، بعدما تعرّض مسلسلها "رسائل" لأزمات كبرى مؤخراً أخطرها عدم كتابة السيناريو حتى اللحظة، وانشغال المؤلف محمد سليمان عبد المالك باستكمال كتابة مسلسل أحمد السقا بعنوان "الحصان الأسود".

مي أعلنت مؤخراً أنها استقرّت على خوض تجربتها الجديدة من إخراج إبراهيم فخر مع المنتج أمير شوقي، بعمل للسيناريست محمد سليمان عبد المالك، ولكن الخير لم يكتب حرفاً واحداً من المسلسل لانشغاله باستكمال كتابة حلقات مسلسل "الحصان الأسود" للنجم أحمد السقا، وعرضت قطة الشاشة المصرية فكرة منح القصة لكاتب آخر لانجاز المسلسل بسرعة وتم ترشيح صديقها وصاحب أعمالها الأولى محمد صلاح العزب الذي وافق بشرط "مستحيل" وهو تغيير المخرج لأسباب تتعلق بخلافات سابقة، ويتم الآن البحث عن كاتب آخر أو ورشة كتابة لإنجاز الحلقات الأولى قبل منتصف يناير 2017 وإذا تعثرت الفكرة سيتم تأجيل العمل بالكامل للعام التالى.

يذكر أن عدد كبير من النجمات تلقين مؤخرا صدمة تأجيل تصوير أعمالهن الدرامية والخروج من سباق رمضان 2017 وفي مقدمتهن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التى رفضت بدء التصوير قبل كتابة حلقات المسلسل بالكامل، ومن قبلها النجمة رانيا يوسف وزميلتها الممثلة روبي بعد تأجيل مسلسل "دم مريم" لأجل غير مسمى، كما خرج النجم محمد هنيدي من المنافسة بمسلسل "أبيه فتحي".

فرصة أسبوعين فقط أمام مي عز الدين للحاق بماراثون دراما رمضان 2017 وإلا ستتحقق أمنيتها بالحصول على الراحة رغماً عنها.