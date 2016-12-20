لهذه الأسباب ينتظر نجوم الفن العربي العام 2017 بفارغ الصبر

ينتظر عدد من الفنانين العام الجديد 2017 لإطلاق ألبوماتهم الجديدة، إلا أنهم قاموا بالتمهيد لها من خلال طرح "سنغل" خلال وقبيل نهاية العام 2016 بأيام معدودة.

وسوف يكون الجمهور في العام 2017 على موعد مع أعمال جديدة لكل من الفنانين:

- مغني الراي العالمي الشاب خالد أطلق كليب أغنيته الجديدة "واحدة بواحدة" في مصر وهي الأغنية الرئيسية في ألبومه الجديد المنتظر طرحه في العام الجديد . "واحدة بواحدة" من ألحان الموسيقار طلال وكلمات خالد المريخي وإخراج يعقوب المهني وإنتاج فنون الخليج.

-ينتظرالفنان نبيل شعيل حلول ليلة رأس السنة لطرح أغنية رابعة من الميني ألبوم "الناس غير الناس" الذي يضم أربع أغنيات، هي "إنسانة تقدر" كلمات سعد مسلم، ألحان فهد الناصر، أغنية "الناس غير الناس" كلمات على الفضلى، ألحان فهد الناصر، أغنية "أبجد هوز" حميد البلوشي، ألحان محمد غازي، وذلك بعد غياب عن إصدار البومات غنائية من العام 2014.

-بعد غيابها لفترة طويلة عن إصدار الألبومات الغنائية، وبعد أن أعلنت موعدين سابقين لطرحه، تصدر نانسي عجرم ألبومها التاسع الذي إختارت عنوانا له "نانسي 9 " وباردت إلى طرح أغنية منه بعنوان "عم بتعلّق فيك" وهي من كلمات وألحان ن زياد برجي وتوزيع هادي شرارة خلال الحلقة الاخيرة من برنامج "آراب أيدول".

-بعد إنضمامه مجدداً إلى شركة "روتانا" سوف يطرح الفنان عاصي الحلاني ألبوماً جديداً في العام الجديد، إستبقه بطرح أغنية "قولوا الله".

- تعمل المطربة اليمنية بلقيس على ألبومها الجديد الذي لم تستقر على اسم له وهو يضم أغنيات باللهجات المغربية واللبنانية والمصرية.

-طرح الفنان سامو زين 2 بوستر دعائي الاول ألبومه "القمر" المقرر طرحه في لأسواق في بداية العام 2017.ألبوم "قمر" من إنتاج شركة "مزيكا" وهو يضم 12 أغنية .

-يبدو أن الفنانة هيفاء وهبي ستطرح ألبومها في العام 2017 بعد أن أرجأت موعد طرحه لمرتين متتالييتن الاولى في عيد الفطر والثانية في عيد الأضحى المبارك، علماً أنها طرحت منه أغنيتين هما" ما تيجي نرقص" و"أهضم خبرية".

-يارا تستعد لطرح البوما خليجيا في العام 2017 وهي طرحت منه أغنيتين الاولى بعنوان "مو محتاجاكم"، من كلمات سعود الشربتلي، وألحان تامر توفيق، والثانية بعنوان " عديم الأجناس" التي طرحتها قبل يومين. علماً أن البوم يارا الخليجي يضم 10 أغانِ.

- كما حدد عدد من نجوم الغناء في مصر من بينهم محمد منير وشيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي ورامي صبري ومحمد فؤاد وآمال ماهر عام 2017 موعدا لطرح ألبوماتهم الغنائية الجديدة، وهم يعملون على إختيار أغنيات جديدة لضمها إلى ألبوماتهم.

آخر البومات شيرين كان "أنا كتير" وما لبثت أن طرحت من بعده ألبوم بعنوان "طريقي" الذي ضمّ أغنيات مسلسلها "طريقي".

أما آخر ألبوم غنائي محمد حماقي فكان بعنوان "عمره ما يغيب".

وآخر ألبومات محمد منير فكان "يا أهل العرب والطرب" وضمّ 15 أغنية. رامي صبري، لم يستقر على اسمٍ البومه الجديد.

ويعود الفنان محمد فؤاد، بعد غياب عدة سنوات بألبوم جديد، بعنوان "سلام"، ومن المقرر طرحه في مطلع عام 2017، وهو من إنتاج شركة "ميلودي" ويضم 12 أغنية.

أما امال ماهر وبعد مشاركتها راشد الماجد في "ديتو" بعنوان "لو كان بخاطري" تعمل على الإنتهاء نمن تسجيل أغنيات ألبومها الجديد الذي لم تستقر على اسم له.

وأعلنت رنا سماحة عن طرح ألبومها الأول في رأس السنة، والذي يحمل اسم "متمردة"، وهو يضم 12 أغنية جديدة، وتعاونت فيه مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين.

في المقابل، لا يعرف ما هو مصير الألبوم الذي وعدت نجوى كرم الفانز بطرحه خلال العام 2016، علماً أنها حرصت على طرح أغنيات منفردة بين فترة وأخرى.

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