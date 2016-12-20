حازم إمام يطير إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

كتبت ندى مجاهد

توجه حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى السعودية، لأداء مناسك العمرة وذلك بعد انتهاء المؤتمر الصحفى، لتقديم برنامج اللياقة البدنية للمنتخب الوطنى.

ومن المقرر أن يغيب حازم أمام عن اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد والتى تنعقد الجمعة المقبل بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

كان حازم إمام قد أكد خلال المؤتمر الصحفى، أن تحليل "d n a" الذى تعاقد اتحاد الكرة مع إحدى الشركات لإجرائه للاعبى المنتخب، يساعد فى زيادة اللياقة البدنية للاعبين، حيث يتم بناء عليه تحديد برامج التدريب الخاصة بكل لاعب وكذلك برامج التغذية.