البورصة تربح 15.7 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 15.7 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ليغلق عند مستوى 602,186 مليار جنيه، وسط ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وبلغت قيمة التداول خلال جلسة اليوم، نحو 3 مليارات جنيه، وبلغ حجم التداول 577 مليون ورقة منفذة، وبلغت عدد العمليات 43 ألف عملية.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 12147 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 12148 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 461 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1093 نقطة.