وفد سعودي رفيع المستوى يزور برنامج "مسرعات دبي المستقبل"

قام وفد سعودي رفيع المستوى يرأسه معالي الدكتور غسان بن أحمد السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، بزيارة برنامج "مسرعات دبي المستقبل"، أكثر برامج تسريع الأعمال جاذبية في العالم، بهدف التعرف على طبيعة البرنامج ونموذج عمله في إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه عدداً من القطاعات الحيوية ذات الاولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وتخلل الزيارة إطلاع الوفد الزائر على نخبة من أهم الشركات الابتكارية على مستوى العالم التي تشارك في الدورة الأولى من البرنامج الذي نجح في استقطاب 2274 مشروعاً مبتكراً من 73 دولة حول العالم في غضون أقل من شهر على إطلاقه.

> وخلال الزيارة استمع الوفد الزائر إلى شرح مفصل من سعادة سيف العليلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل عن أهمية البرنامج، والقطاعات التي يركز عليها، ودوره في استشراف المستقبل، ودراسة أثر العلوم ونماذج العمل المستحدثة والفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة والمتمثلة في التكنولوجيا ذات القدرة على إحداث التغيير الجذري في تحويل التحديات الحالية إلى فرص مستقبلية توفر للأجيال القادمة.

> وتعتبر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة جهة حكومية تم إنشائها مؤخراً، وذلك بهدف العمل على دعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في دفع العجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.

وفي هذا السياق أكد سعادة سيف العليلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل : أن مؤسسة دبي المستقبل تعملعلى تحقيق أجندة دبي المستقبل، وذلك من خلال تبني مبادرات مستقبلية تصنع مستقبل الأجيال القادمة، وتسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز ومنصة عالمية لإستشراف وصناعة المستقبل، بما فيها برنامج "مسرعات دبي المستقبل" الذي حظي بإقبال كبير جعله محط اهتمام الكثير من الجهات الإقليمية والعالمية"

وأضاف " يسعدنا ويشرفنا استقبال الوفد الشقيق من المملكة العربية السعودية حيث تنسجم هذه الزيارة مع توجهات المؤسسة الهادفة إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات والمؤسسات لتعميم الفائدة ليس فقط على مستوى الدولة وإنما على مستوى المنطقة"

من جهته، قال معالي غسان بن أحمد السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية:" هذه هي زيارتي الأولى إلى مسرعات دبي المستقبل ولن تكون الاخيرة، اطلعنا نخبة الشركات الابتكارية في العالم في البرنامج والتي تقدم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه عددا من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، هذا لابتكارات استقطبت اهتمامنا ونالت إعجابنا، ونهنئ إدارة البرنامج على هذا النموذج المبتكر من الاعمال الذي يركز على الابتكار التكنولوجي ويهيأ البيئة المناسبة لخلق نموذج تجاري واقتصاد قائم على المعرفة يحقق الاستدامة للبرنامج. “



> وبرنامج "مسرعات دبي المستقبل" هو برنامج مكثف مدته 12 أسبوعاً يهدف لربط أفضل الشركات و رواد الأعمال في قطاعات الابتكار من جميع أنحاء العالم بشركاء مميزين في دبي لإكتشاف وتطبيق حلول جديدة و مبتكرة. ويسعى برنامج "مسرعات دبي المستقبل" إلى خلق منصة عالمية متكاملة هدفها تعزيز العمل المشترك لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وإيجاد قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية وجذب أفضل عقول العالم لتجربة وتطبيق ابتكاراتها على مستوى مدينة دبي.

> ويتضمن البرنامج 3 دورات "تسريع أعمال" سنوياً تستغرق كل واحدة منها 3 أشهر يتم من خلالها التعرف على التحديات وتسليط الضوء على الفرص القطاعية وجذب أفضل شركات العالم الناشئة لإيجاد حلول منتجات تكنولوجية لحل التحديات وتسخير الفرص، ويركز البرنامج على تقديم برامج تدريبية لتطوير الأعمال وتنميتها و تقديم مشاريع تجريبية على مستوى مدينة دبي وصولاً إلى بناء نموذج عمل تجاري قابل للنمو وتحقيق الربحية.