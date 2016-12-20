سيرجى شويجو: روسيا تصيغ "إعلان موسكو" لإنهاءالأزمة السورية

كتب محمد شعلان ووكالات

أفاد سيرجى شويجو، وزير الدفاع الروسى، بأن موسكو تعمل على صياغة خارطة طريق لإنهاء الأزمة السورية.

وكانت قد أعلنت القوات الجوية الروسية أنها نفذت منذ بدء العملية الروسية فى سوريا العام الماضى أكثر من 30 ألف طلعة ودمرت أكثر من 62 ألف هدف عسكرى فى البلاد.

وقال الجنرال بافيل كوراتشينكو النائب الأول لقائد القوات الجوية الروسية فى كلمة ألقاها فى المؤتمر العلمى الثانى لمجلس الخبراء لشئون المجال الجوى الفضائى فى موسكو – نقلتها روسيا اليوم- الثلاثاء " أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت أكثر من 30 ألف طلعة قتالية أصابت خلالها أكثر من 62 ألف هدف عسكرى".