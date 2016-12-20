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الجبلاية تقرر تطبيق تحليل d n a على منتخبات الشباب والناشئين

20 ديسمبر اليوم السابع رياضة 0 47

[المحتوى من اليوم السابع]

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عيون

>كتب حاتم رضا

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب، أن اتحاد الكرة سيطبق تحليل الـ d n a على جميع المنتخبات سواء منتخبات الناشئين أو الشباب للاستفادة منه فى هذه المراحل السنية.

 

وتابع خلال المؤتمر الصحفى باتحاد الكرة: أن لاعبى منتخبات الناشئين والشباب سيكونون أكثر استفادة من تحليل d n a من لاعبى المنتخب الأول متمنيا أن تعم الاستفادة ويكون له دور كبير فى رفع مستوى المنتخبات.

 

كان مدير المنتخب الوطنى قد أعلن أن تحليل d n a سيتم تطبيقه على ما يقرب من 40 لاعبا هم القوام الأساسى للمنتخب، بحيث يكونون جميعا جاهزين عند استدعائهم فى أى وقت للمنتخب.

 


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