شركة مياه الشرب تصلح خط مياه الشرب المغذى لرأس البر بعد انهياره

دمياط - عبده عبد البارى

انهار مساء أمس الاثنين، خط مياه الشرب المغذى لرأس البر بسبب كسر خط 600 G.R.B بالقرب من كوبرى اللضامين.

وقال اللواء هشام درة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه أثناء قيام الصرف الزراعى بإقامة كوبرى أمام قرية اللضامين بمركز كفر البطيخ قام المقاول المختص بعمل الكوبرى بكسر خط 600 G.R.B المغذى لمدينة رأس البر وأجزاء من السنانية ومركز ومدينة كفر البطيخ وحدث انهيار للخط بطول 100 متر وتمت هذه الأعمال دون إخطار شركة المياه مما سبب للشركة خسائر فادحة.

وأضاف: "على الفور انتقل رجال الشركة من الساعة التاسعة مساء أمس وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء لإصلاح الخط والتغيير للخط وعمل المحاضر اللازمة للصرف الزراعى والمقاول اللذان تسببوا فى هذا الخراب".

وتهيب الشركة بجميع المؤسسات فى دمياط، من رى وصرف وطرق وكهرباء وتليفوناتـ عدم القيام بأى عمل إلا بعد إخطار الشركة، وذلك من أجل الصالح العام.