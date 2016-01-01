الجمعة.. أبلة فاهيتا تستضيف حميد الشاعري على CBC

كتبت- إنجي لطفي

يحل الفنان حميد الشاعري ضيفا على برنامج “أبلة فاهيتا” في الحلقة الخامسة من الموسم الرابع الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا على شاشة سي بي سي وذلك يوم الجمعة المقبلة في تمام العاشرة مساء.

> ويكشف حميد الشاعري خلال الحلقة عن أبرز أعماله الفنية التي قدمها في حوار ساخر مع الأبلة كما تستعرض “فاهيتا” في الحلقة أيضا أهم أحداث الفترة الماضية بطريقة ساخرة كما جرت العادة.

> وخلال الحلقة يقدم حميد الشاعري عددا من أشهر أغنياته بمشاركة أبلة فاهيتا بطريقة ساخرة وأيضا يتحدث عن مشواره الفني والغنائي.

> وفي الحلقات الماضية استضاف البرنامج الدكتور معتز بالله عبد الفتاح وكارمن سليمان وحسن الشافعي وخالد سليم.