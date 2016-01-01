غدًا.. نجوى فؤاد ضيفة «الستات مايعرفوش يكدبوا» على CBC

كتبت- إنجي لطفي

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة cbc الفنانة نجوى فؤاد وذلك غدا الأربعاء في تمام الثالثة عصرا.

> وتكشف نجوى فؤاد خلال الحوار عن كواليس رحلتها الفنية وما أبرز التحديات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها كما تتحدث عن علاقتها بالنجوم الكبار وما الأعمال التي قدموها سويا وأبرز ذكرياتها في هذه الأعمال.

> كما تتحدث الفنانة عن حياتها الخاصة وزواجها وكيف ترى الحب والرجل بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.