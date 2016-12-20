تنظيف الملابس الشتوية في إرشادات عمليّة

تتعرّض الملابس الشتويّة إلى الأمطار والغبار، وهي تتطلّب العناية الدوريّة، تجنبًا لتلفها. ويتطلّب تنظيف الملابس الشتوية، اتباع الآتي:

| يمكن نزع البقع عن الملابس الصوف، مع مسح موضع الإتساخ بقطعة من القماش مبلّلة بالخلّ الأبيض وبضع قطرات من الـ"سبيرتو"، مع تجنب فركها بشدة، أو غسلها في الغسالة أو نقعها بالماء طويلًا؛ لأن الماء يتسبّب بانكماشها.

| يُفضّل مسح الملابس الجلد، بفوطة مبلّلة بالماء، وذلك بعد عصر الأخيرة جيّدًا، مع تجنب تعريضها إلى أشعة الشمس لتجفيفها حتى لا يتقشّر الجلد.

| يُفضّل الاكتفاء بتمشيط الملابس الفرو بفرشاة ناعمة، مع مسحها برفق بفوطة مبلّلة بالماء.

| يُنفض الغبار عن المعاطف، بفرشاة الغبار. وتتمّ تهوئة المعاطف، قبل توضيبها بالخزانة.

| يمكن الاستعانة ببخار الحمّام لفرد الملابس الشتوية، وذلك عبر تعليقها أثناء أخذ حمّام دافئ. علمًا بأن البخار يساعد في تمليس الملابس، بدون استخدام المكواة.