مساعد وزير الداخلية يوجه رجال الشرطة ببذل مزيد من الجهد فى ظل التحديات الحالية

كتب محمود عبد الراضى

وجه اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات الأمنية بمحطات المترو والسكة الحديد بسرعة الاستجابة لبلاغات "التحرش والتسول"، وكافه صور الخروج عن الشرعية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى، وإنفاذ القانون، والتحرك السريع من قبل الشرطة النسائية المعينة بالمحطات.

وشدد مساعد وزير الداخلية، على توعية القوات بما هو منوط بهم من مهام ومداومة فحص حقائب ومتعلقات المترددين على محطات المترو، والتأكد من استعدادا مجموعات التدخل السريع بمهام خدماتهم وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد خاصة فى المرحلة الراهنة فى ظل الظروف والتحديات التى تمر بها البلاد، والتنبيه على مداومة المتابعة لشاشات المراقبة والإخطار الفورى بأية ملاحظات فى حينه.

جاء ذلك خلال تفقد مساعد وزير الداخلية لمحطات مترو الأنفاق والسكة الحديد، وغرفة مراقبة الكاميرات بمحطة أنور السادات.