﻿
  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. المال والاعمال
  4. أسعار
  5. أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 20/12/2016 في الاسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 20/12/2016 في الاسواق المصرية

20 ديسمبر shaimaa أسعار 0 40,586
/
الرابط المختصر
عيون

ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن ما يقارب 5 جنيه للكيلو الواحد بعد أن شهدت استقرارا على مدى أيام عدة.

وتقد لكم آخر التطورات التي تطرأ على أسعار اللحوم والدواجن يوميا حسب آخر الأسعار المتداولة في الأسواق: أسعار اللحوم في الاسواق اليوم :

كيلو اللحم البتلو : من 100 الى 130 جنية.

كيلو اللحم الجاموسى : من 95 الى 100 جنية.

كيلو اللحم الجملى : من 70 الى 95 جنية.

كيلو اللحم الكندوز : من 95 الى 100 جنية.

كيلو البوفتيك : 100 جنية

كيلو اللحم البرازيلى : من 50 الى 65 جنية.

كيلو اللحم السودانى : من 55 الى 70 جنية.

كيلو اللحم الضأن البلدى : من 95 الى 125 جنية.

كيلو اللحم الضأن المستورد : من 55 الى 70 جنية.

كيلو السجق : من 40 الى 70 جنية.

كيلو الكبد البلدى : من 95 الى 100 جنية.

كيلو الكبدة المستوردة : من 28 الى 50 جنية. متوسط اسعار الدواجن فى الاسواق اليوم

كيلو الفراخ البيضاء : من 20 الى 27 جنية.

كيلو الدواجن البيضاء المبردة : من 19 الى 35 جنيه

كيلو الفراخ البلدى : من 29 الى 38 جنية.

كيلو الارانب : من 45 الى 49 جنية.

كيلو البط : من 30 الى 35 جنية.

كيلو : من 23 الى 27 جنية.

كيلو الحمام : من 40 الى 47 جنية.

يجب التنويه على ضرورة مراعاة اختلاف الاسعار من منطقة الى اخرى وعلى حسب التسعيرة التي يضعها كل تاجر.

التعليقات

إعلانات

أعلن معنا

أحدث الفيديوهات

إعلانات

أعلن معنا

إعلانات

أعلن معنا