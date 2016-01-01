الجنايات تخلى سبيل متهم بالإنضمام الى تنظيم داعش الإرهابى

أخلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سبيل أحمد ماهر المتهم فى قضية تنظيم داعش الإرهابى .

> صدر القرار الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل واسامة عبد الظاهر وامانه سر احمد رضا واحمد جاد

> كانت التحريات والتحقيقات كشفت عن قيام موظف بالانتماء الى فكر داعش الارهابى بعمل خلية عنقودية وجعل المتهم احد المسئولين عنها وكانت تهدف هذه الخلية الى تكفير الحاكم والعاملين بالشرطة والقوات المسلحة واستحلال دمائهم وممتلكاتهم واستهداف المنشات الامنية والحيوية التابعة للاجهزة الامنية واستهداف ابناء الطائفة المسيحية ودور عبادتهم واستحلال دمائهم وممتلكاتهم .