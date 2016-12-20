الولايات المتحدة ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية.. مؤكدة دعمها لأمن بيروت

كتبت مريم بدر الدين

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة فى لبنان، حيث وجه المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى التهنئة لرئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى.

وأكد كيربى عبر الصفحة الرسمية للخارجية الأمريكية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، على تشجيع الولايات المتحدة حكومة لبنان على استغلال الفرصة للاستجابة لاحتياجات شعبها ومواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

وتابع كيربى "تؤكد الولايات المتحدة دعمها القوى لأمن واستقرار وسيادة لبنان وتتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة. وسنتابع وقوفنا مع مؤسسات وشعب لبنان".