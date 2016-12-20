حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 20/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى.. تستطيع تحقيق كل أحلامك إن وثقت فى نفسك

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى، وهو البرج النارى المعروف بسرعة انفعاله وغضبه ولكنه شديد الطيبة والحنان ولديه مشاعر جياشة أيضًا.
أيامك القادمة ستشهد أزمة مالية كبيرة، وتحتاج إلى تقليل نفقاتك بشكل ضرورى حتى تستطيع ان تخرج من هذه الأزمة دون أن تضطر إلى البحث عن مهنة إضافية.
لديك حس دعابة مميز، وكثير من الأشخاص ينجذبون لك بسبب هذا الحس، لكن لا تظهر انفعالك مع الأشخاص بشكل دائم حتى لا تؤخذ انطباعات التفاهة عنك
تأخذ الحماية الكافية ضد عدوى البرد والفيروسية والتهابات أخرى فى الجهاز التنفسى، ورغم ذلك إلا إنك لابد أن تبتعد عن أماكن الازدحام قدر المستطاع.
يتوقع علماء الفلك أن يبتعد بنفسه عن الأجواء المزعجة التى تثير أعصابه وتخرجه عن إطار السيطرة الذى يحاول أن يضع نفسه فيه بشكل دائم.
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