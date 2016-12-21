تكريم سيدتي من عروض أزياء the show

في احتفالية فنية اجتماعية ضمت أكثر من 500 ضيف كرمت شركة phenomenal Egypt مجلة سيدتي إحدى المنصات الإعلامية البارزة في الوطن العربي، لدورها في خدمة العمل الاجتماعي والثقافي، بدأ الحفل الخيري بمزاد لبعض رسومات أطفال مصابين بالسرطان؛ حيثُ خصصت تبرعات هذا المزاد لمستشفى 57357.

وقال شادي الزاهد رئيس شركة فينومينال ايجبت، إن ثمانية مصممي أزياء شاركوا في هذه الاحتفالية، منهم السعودية أميمة عزوز، والمصريان عمرو البنا وسهير مسعود، وسيدة الأعمال السعودية لينا المحضار الوكيل الحصري لماركة كارن ميتري في الشرق الأوسط والخليج، وخبيرة التجميل السعودية ريهام نصير، ودكتور التجميل السعودي عدنان جليدان وشركة كابري للمجوهرات السعودية والمصممة المصرية منى عريبة ومصممة الأزياء المصرية نرمين صفوت ومصممة الأزياء مروة ممدوح، هذه الاحتفالية تعد الثانية التي حققت نجاحاً كبيراً؛ حيثُ كانت الأولى في إبريل الماضي بعنوان ( cairo summer fashion show).

قدم الحفل الفنان شادي شامل والمذيعة السعودية سهى الوعد والمذيعة المصرية نرمين شريف.

وقدمت مصممة الأزياء السعودية «أميمة عزوز» جرعة مكثفة من التراث، حيثُ ركزت على الهوية الخليجية، من خلال مجموعة متكاملة من العبايات الفارسية، التي تعكس تراث وتاريخ المرأة العربية، وأضافت إليها لمسات عصرية تواكب خطوط الموضة الحديثة.

كما تضمنت مجموعة «أميمة عزوز» تصميمات مختلفة للفساتين الطويلة والقصيرة، أبرزت من خلالها خريطة الألوان والتصميمات التي تصدرت موضة 2017، وحرصت على اختيار الألوان الفاتحة المشرقة.

لينا المحضار الوكيل الحصري لكارن ميتري تقول: إنها العلامة التجارية من دولة بيرو إحدى دول جنوب أمريكا حيث تقدم هذه الماركة مجموعة حقائب وإكسسوارات متنوعة وفريدة من نوعها، جميعها مصنوعة يدوياً على أعلى مستوى من الحرفية وعلى قدر كبير من الإبداع؛ إذ تصنع قطعة واحدة من كل تصميم، الأمر الذي يجعل منها «العلامة التجارية» للتميز والتفرد. الماركة مشهورة أيضاً بخلط أنواع مختلفة من جلد الحيوان، الفرو الطبيعي، والتطريز الجميل، المنسوجات البيروڤية الملونة، والفضة الخالصة من بين مواد جميلة أخرى.

بالإضافة إلى مجموعة من مجوهرات الفضة الخالصة من خلق وإبداع المصمم.

الحفل الذي نظمته فينومينال، شهد حضوراً مميزاً لمصمم الأزياء المصري «هاني البحيري» والفنان حمدي حافظ والفنان سامح الصريطي وجينا سلطان والفنان أحمد عبد الله محمود وميسرة والمنتج حسن أبو حسنة والفنانة الشابة منة عرفة، وملكة جمال مصر وسوريا.

في ختام الحفل قدمت الدكتورة أميمة الزاهد عضوة مجلس إدارة شركة فينومينال إيجبت درع التكريم الخاصة بمجلة سيدتي للزميل مصطفى عبد العال مسؤول تحرير مجلة سيدتي بالقاهرة الذي عبر عن امتنانه لذلك، مؤكداً أن سيدتي منصة الأسرة العربية الإعلامية المتواجدة دائماً في كل الأحداث المجتمعية.

تخلل عروض الأزياء مقطوعات موسيقية، واختتمت الحفل المطربة كارمن سليمان نجمة أراب أديدول بعدد من أغانيها.