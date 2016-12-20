حقيبة الدونات والبوب كورن لمرح بلا حدود

انتشرت مؤخراً حقائب بتصاميم غريبة ومرحة، لفتت الانتباه إليها، حيث رأينا حقائب على شكل مجسمات مختلفة لبعض الأطعمة مثل الدونات والبوب كورن، وكذلك السيارات، والكاميرات، كما في تصاميم ماركة "كيت سبيد نيويورك"، ولاحظنا في بعضها الآخر استخدام العيون مع إدخال الفرو والريش، كما في ماركة "آنيا هيندمارش"، و"موسكينو"، واستخدام بعض الشخصيات المشهورة كما رأينا في تصاميم "فيندي" الأخيرة.

تستطيعين الآن الاستعانة بـ "الحقائب المرحة" في إطلالاتك اليومية المملوءة بالألوان والحيوية لمرح بلا حدود. أضيفيها إلى إطلالتك البسيطة بالجينز، أو بفستان قصير فضفاض مثل إطلالة "يلدا غول"، أو اقتني الحقيبة "الكلتش" منها لإطلالة أكثر عصرية، كما شاهدنا في إطلالة "دلال الدوب".

إذا كنت تملكين جرأة الفاشينيستات فتابعي هذه الصور لتلك الحقائب المرحة لتختاري منها ما يناسب إطلالتك المرحة والحيوية والمفعمة بالحياة.