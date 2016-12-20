لنتذكّر إطلالات النجمات في حفلات استقبال عام 2016

تركز جميع النجمات على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة في المناسبات كافة، سواء في حفلاتهن أو في أيامهن العادية، وتختار جميعهن أزياء تتناسب مع شكل جسمهن وشخصيتهن، وبالطبع اختيار إطلالة احتفال استقبال العام الجديد تأخذ حيزاً كبيراً من وقت النجمات، لينتقين الأنسب والأجمل.

وسنسترجع معك اليوم إطلالات بعض النجمات العربيات في احتفالات استقبال عام 2016، فقد تألقت العديد من النجمات بإطلالات ساحرة وجذابة في حفلاتهن، فاختارت النجمة اليسا فستان طويل باللون أسود بأكتاف مكشوفة، وكذلك الأمر بالنسبة للنجمة نانسي عجرم التي اختارته بتصميم فتحة ساق جانبية، والنجمة اللبنانية يارا التي اختارت فستان أسود طويل مطرز، أما النجمة نوال الزغبي فقد انتقت فستان مطرز باللون الأحمر وبأكمام طويلة، كما شاهدنا كل من النجمتين مايا دياب ونيكول سابا بفساتين طويلة مطرزة، فقد اختارت مايا تصميم فستان بأكمام طويلة بينما شاهدنا نيكول بفستان بلا أكمام، أما النجمة نجوى كرم فقد تألقت بفستان أبيض طويل ارتدت معه كاب، وكما اختارت النجمة ديانا حداد فستان طويل باللون الفضي لإطلالتها في حفلتها، أما النجمة ميريام فارس فقد ابتعدت عن الفساتين لنراها بجمبسوت باللون الذهبي مع تسريحة شعر بسيطة، وكما عودتنا النجمة هيفا وهبي على الجرأة في انتقاء أزيائها فاختارت فستان جريئ باللون الأسود.

ما هي الإطلالة التي تعتقدين ستختارها كل نجمة لاحتفالات استقبال عام 2017؟ شاركينا رأيك