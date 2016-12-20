بالصور.. ضبط 7 كيلو أسماك مملحة و3 كيلو "مش" منتهية الصلاحية بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة محمد سليمان رئيس المركز، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة بوسط المدينة لضبط كل ما هو مخالف للقانون فى هذه المجال، أسفرت عن ضبط 10 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتمكنت اللجنة التى قادتها المهندسة صباح منصور مدير إدارة البيئة، ومحمد بسطاوى مفتش عام تموين إسنا، بالإشتراك مع إدارة الصحة والسلامة المهنية والإدارة البيطرية، من ضبط 7 كيلو أسماك مملحة منتهية الصلاحية، و3 كيلو جبنة مملحة "مش" غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.