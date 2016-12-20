بالصور.. تأخر وصول شحنة سكر للوادى الجديد بسبب عطل الشاحنة منذ 3 أيام

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تسبب عطل فنى فى شاحنة محملة بـ 50 طن من السكر التمويني المدعم الوارد الى محافظة الوادى الجديد على طريق باريس الاقصر منذ يوم الاحد الماضى فى تأخر وصولها الى المحافظة .

وتعطلت الشاحنة عند نقطة الكيلو 70 بطريق بغداد - الأقصر بسبب كسر في أحد أجزاء الموتور ما ادى إلى صعوبة إصلاحها واضطر سائق الشاحنة ومسئول التموين بالمحافظة والمرافق للشاحنة للمبيت لمدة 3 أيام في الصحراء رغم برودة الطقس وشدة الرياح انتظارا لوصول شاحنة أخرى لنقل السكر دون جدوى رغم استغاثاتهم المتكررة.

وأكد سائق الشاحنة ومسئول التموين إنهم يمرون بلحظات عصيبة خوفا من تعرض حياتهم للخطر او تعرض الشاحنة للسرقة رغم الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة وعدم وصول اية نجدة لهم رغم تكرار استغاثتهم بالمسئولين دون جدوى حتى الان.