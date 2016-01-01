السادات يدين الحوادث الإرهابية ويناشد العالم بالتكاتف لمواجهة الإرهاب

أدان النائب محمد أنور السادات ” رئيس حزب الإصلاح والتنمية ” حادث إغتيال السفير الروسى لدى أنقره وأيضا قيام سائق شاحنة بدهس مواطنين خلال أعياد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين الأمر الذى أودى بحياة 12 شخصا وإصابة العشرات.

وأكد السادات أن العمليات الآرهابية الأخيرة والتي وقعت في دول مختلفة تشير إلى أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية تتجدد أشكالها وتتغيرأساليبها ومنابعها بتغير الزمان والمكان الأمر الذى يحتم على العالم كله التكاتف لمواجهته بخطط إستراتيجية مختلفة عن الآليات والخطط التقليدية التي نحارب الإرهاب من خلالها .

> وأوضح السادات أن الإرهاب ظاهرة عالمية قديمة حديثة لا تعرف الإنسانية ولا تعرف دين أو وطن وقد أصبح الآن يشكل خطرا بالغا على العالم بأسره وعلينا أن نبادر ونواجه بأقصى طاقاتنا ونعترف بأخطائنا وأوجه قصورنا ونبدأ بوضع الحلول الجادة ولا ندفن رؤوسنا في الرمال.