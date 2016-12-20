إحالة 2 من أصحاب مراكز تعبئة سكر للتحقيق لحيازتهم 50 طن مجهول المصدر بسوهاج

سوهاج – محمود مقبول

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، 2 من أصحاب مراكز تعبئة السكر بمركز ومدينة أخميم، للتحقيق، لحيازتهم كمية قدرها 50 طن سكر مجهول المصدر بقصد الاتجار فى السوق السوداء.

قامت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وإدارة مباحث التموين والإدارات التموينية المختلفة بحملة مكبرة ناحية مركز ومدينة أخميم، وتم ضبط صاحب مركز تعبئة سكر ناحية شارع رابعة العدوية بندر أخميم لحيازته كمية من السكر مجهولة المصدر قدرها 400 شيكارة زنة 50 كجم بما يساوى 20 طن سكر، وكذلك ضبط صاحب مركز تعبئة ناحية شارع أحمد ماهر لحيازته كمية من السكر مجهولة المصدر قدرها 600 شيكارة زنة 50كجم بما يساوى 30 طن سكر.

وتبين عدم احتفاظهما بالمستندات الدالة على المصدر بقصد الاتجار فى السوق السوداء، وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة بشأنها.

وأشاد المحافظ بجهود الرقابة الإدارية والتموين والأجهزة الرقابية بالمحافظة في مراقبة عملية صرف وتوزيع السكر الحر وضبط العديد من المتلاعبين وتجار السوق السوداء بنواحى المحافظة، خاصة فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.