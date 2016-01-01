البورصة تقفز لأعلى مستوى في تاريخها بالتعاملات الصباحية

كتب – أحمد عبد المنعم

> حققت البورصة أعلى مستوى تاريخي لها غي التعاملات الصباحية بعد تخطي المؤشر الرئيسي حاجز الـ 12 الف نقطة بدعم مشتريات المستثمرين المصريين.

> وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 3.55% تعادل 417 نقطة، ليصل إلى 12169 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه.

> وزاد مؤشر إيجي إكس 70 بوتيرة أقل بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 462.8 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 1.38% ليصل إلى 1097.7 نقطة.

> وصعد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 2.98% ليصل إلى مستوى 1935 نقطة.

> وبلغ حجم التداول 65 مليون سهم، بقيمة 187 مليون جنيه، وارتفع 66 سهماً، فيما انخفضت 7، واستقرت 22 سهماً.

> واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 4.9 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 3.3و 1.6 مليون جنيه على التوالي.