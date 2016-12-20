مصدر بميناء برانيس: مراكب الصيد المحتجزة دخلت المياه اليمنية دون تصريح

السويس - سيد نون

قال مصدر مسئول ميناء برانيس بالبحر الأحمر، إن مراكب الصيد المصرية الثلاثة المحتجزة باليمن دخلت خليج عدن ومنها إلي ميناء عدن باليمن.

وأكد المصدر، لـ "اليوم السابع"، أن السلطات اليمنية وجهت لمراكب الصيد الثلاثة تهم الصيد بدون تصريح رسمي من اليمن بالمياة الإقليمية لدولة اليمن بالبحر الأحمر.

وكانت المراكب الثلاثة غادرت ميناء برانيس بالبحر الأحمر فى الأول من شهر ديسمبر للصيد بتصاريح خاصة بالصيد في الحدود البحرية المصرية حسب تأكيد المصدر المسئول بميناء برانيس.

وقال حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، أن المراكب الثلاثة المحتجزة باليمن تحمل تصاريح عمل من السويس، وغادرت ميناء برانيس بالبحر الأحمر مطلع ديسمبر الجارى.

وأكد خليل أن المراكب الثلاثة هى "براءة" وصاحبها يدعى حسن خليل، رئيس المركب، ونجله حمادة، و"نصر الفوارس" وصاحبها رجب نصر، و"الحاج رضا" وصاحبها حامد التوارجى ويتراوح طاقم المراكب " من 15 إلى 17 صيادا ويرجح أن يكون إجمالى الصيادين المحتجزين من 45 إلى 50 صياداً منهم 20 من مدينة عزبة البرج و30 من مركز المطرية بالدقهلية، وأن المراكب لا تحمل التراخيص اللازمة للصيد بالمياه الإقليمية اليمنية .