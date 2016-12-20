توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى و"الأكاديمية العربية" بمجالات البحوث

كتب زكى القاضى

وقع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لتعزيز التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والأكاديمية فى مجال التدريب المهنى وتبادل الخبرات والاستشارات الفنية والإدارية والاستعانة بالموارد البشرية لكل منهما.

واستعرض العصار الإمكانيات التكنولوجية لدى وزارة الإنتاج الحربى من خلال مركز التميز العلمى والتكنولوجى وما يحتويه من معامل بحثية فى المجالات ( الكيميائية- الميكانيكية - المواد المركبة - النانو تكنولوجى - المعامل الإلكترونية والاتصالات)، ومن خلال أحدث الأجهزة التكنولوجية التى تعد طفرة هائلة فى مجال البحوث والتطوير إلى جانب الخبرات البشرية الهائلة التى تقوم بالتدريس من خلال عقد دورات تكنولوجية متقدمة وبرامج للدراسات العليا إلى جانب الورش الفنية .

كما أعرب عن استعداده لفتح المجال أمام استيعاب الطاقات البشرية للاستفادة من إمكانيات الوزارة وإمكانية إعداد تنفيذ دورات مهنية و تخصصية فى مختلف المجالات، تمنح للدارسين شهادات معتمده بمستويات الدبلومة والماجستير والدكتوراه، وذلك ايمانا بضرورة ربط الخبرة العلمية بسوق العمل والاستفادة من الخبرات فى مجالات التصنيع .

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أن الأكاديمية لديها من الطاقات البشرية سواء من الباحثين أو الدارسين ما يؤهلها من الاستغلال الأمثل ﻹمكانيات الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات البحثية والتطبيقية فى كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.