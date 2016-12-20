وصول المتهمين بتعذيب مجدى مكين لمحكمة مصر الجديدة لنظر تجديد حبسهم

كتب كريم صبحى

وصل، منذ قليل، الضابط كريم مجدى معاون مباحث قسم الأميرية و3 أمناء شرطة لمحكمة مصر الجديدة لنظر تجديد حبسهم فى واقعة تعذيب مجدى مكين أمام قاضى المعارضات.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدد من الاتهامات، من بينها تعذيب أفضى إلى الموت والإضرار العمدى بجهة العمل "وزارة الداخلية"، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى لرفقاء مجدى مكين واستعمال القوة، كما اتهمت الضابط بالتزوير فى محضر الضبط؛ وكشفت التحقيقات، أن كاميرات مراقبة قسم شرطة الأميرية التى تحفظت عليها النيابة أظهرت مشهد تعرض زملاء مجدى مكين للضرب.

وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، استمعت مرة أخرى لأقوال مرافقى مجدى مكين وهما "محسن.ن"، و"محمود.م"، شاهدا الإثبات حول واقعة الوفاة، عقب ورود تقرير الطب الشرعى.

وأقر مرافقا مجدى مكين فى أقوالهما للمرة الثانية فى التحقيقات أمام النيابة، أن "الضابط المتهم من قبل أسرة المجنى عليه عذبهم بمكتبه، وكان يتم اقتيادهم مكتوفى الأيدى واحدًا تلو الآخر لمقر المباحث بالدور الثانى داخل قسم الأميرية"، كما أقرا بتحقيقات النيابة سماعهما لـ"مكين" يصرخ بصوت عالٍ من شدة الاعتداء عليه، وانتقلت النيابة مرة أخرى، لمعاينة مكان القبض على المتهمين، وأماكن احتجازهم بقسم الأميرية، لمطابقتها وفقًا لما جاء بتقرير الطب الشرعى.

وتسلمت النيابة، فى وقت سابق، تقرير الطب الشرعى الخاص بواقعة وفاة مجدى مكين بقسم الأميرية، وأوضحت أن تقرير الطب الشرعى جاء مشابهًا لأقوال زملاء مكين بتعرضه للتعذيب عن طريق الوقوف على ظهره وشد يده للخلف، وكشفت التحقيقات، التى باشرها فريق من نيابة غرب القاهرة، أن كاميرات مراقبة قسم شرطة الأميرية التى تحفظت عليها النيابة أظهرت مشهد تعرض زملاء مجدى مكين للضرب.