ضبط كهربائى وراء سرقة أنتيكات وأجهزة من شقة طالبة بروض الفرج

كتب ــ إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على كهربائى عقب قيامه بسرقة عدد من الأنتيكات والأجهزة من داخل شقة طالبة، وذلك أثناء قيامه بنقل بعض المخلفات من الشقة، وتم إعادة المسروقات وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا من المواطنة "لارا س م" 21 سنة طالبة، بأنها عقب قيامها باستئجار بعض العاملين لنقل بعض المخلفات من الشقة سكنها وعقب انصرافهم اكتشفت سرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب"، و2 فازه نحاس كبيرة الحجم، و2 نجفة نحاس، و2 تمثال أنتيكة نحاس من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

ومن خلال التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ص ا" 21 سنة كهربائى والسابق اتهامه فى القضية رقم 5815 لسنة 2016م روض الفرج "مخدرات"، فتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة أثناء تواجده بمسكن المجنى عليها لنقل بعض المخلفات .

كما تم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عميله سيئ النية "محمد م س" 37 سنة عاطل (مسجل خطر) سرقات بالإكراه تحت رقم 2205 فئة "ب" الساحل والسابق اتهامه فى 7 قضايا أخرها 2 لسنة 2015م الساحل "هروب مراقبة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات واتهمته بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .