الأندية تطلب رسميا من الجبلاية إلغاء بند الـ8 سنوات بالعمومية الطارئة

كتب حاتم رضا

فى مفاجأة جديدة، تلقى اتحاد الكرة خطابات من أندية الجمعية العمومية وعلى رأسها أندية محافظة الغربية تتضمن مقترحات خاصة بالتعديلات على لائحة النظام الأساسى خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، وجاء على رأس هذه المقترحات إلغاء البند الخاص بمنع أى عضو فى اتحاد الكرة من الترشح لأكثر من دورتين والمعروف ببند الـ8 سنوات فى لائحة الجبلاية.

كما تلقى اتحاد الكرة خطابات من أندية أخرى تطلب وضع بند جديد فى لائحة الجبلاية خلال الجمعية العمومية المقبلة، يحظر الجمع بين العمل فى وسائل الاعلام وعضوية اتحاد الكرة، وهو ما سيناقشه اتحاد الكرة خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية.

وكان اتحاد الكرة أرسل جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، إلى أندية الجمعية العمومية.. وتضمن جدول الأعمال عدة بنود هى، أولا: تعديل بعض البنود بلائحة النظام الأساسى، ثانيا: تشكيل لجنة القيم والأخلاق وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا، ثالثا: التصديق على أسماء أعضاء لجنة التظلمات الجديدة والتى يرشحها مجلس إدارة اتحاد الكرة، رابعا: مناقشة تطوير مقر اتحاد الكرة الجديد بمدينة 6 أكتوبر وطريقة الحصول على التمويل الخاص به، خامسا: مناقشة موقف الأندية التى ستدخل الجمعية العمومية وعددهم 10 أندية.