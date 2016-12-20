عبيد الطاير: التوافق على آلية تبادل المنافع شرط إصدار قانون موحد للتأمين الصحي

قال معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إذا لم تتوافق الإمارات التي لديها أنظمة تأمين صحي على آلية تبادل المنافع التأمينية فلن يتم إصدار قانون التأمين الصحي بالدولة.

وأضاف ردا على أعضاء المجلس الوطني خلال مناقشة ميزانية 2017 أنه لايمكن استثناء الإمارات التي لديها أنظمة تأمين صحي من القانون لأنها تتبادل المنافع مشيرا إلى أن هناك إشكالية في هذا الأمر ونحاول التنسيق مع الإمارات لأن هناك ثغرات في مشروع القانون لم يتم التوصل لحل لها ولا يمكن الشروع في المشروع دون حلها ونأمل في التوصل إلى حلول العام المقبل.

وأوضح أنه بعد إقرار مشروع القانون سيقرر مجلس الوزراء من يديره على مستوى الدولة ولكن الحكومة هي من ستؤمن الشق المالي وبوليصة التأمين والأمور الإدارية تحال إلى جهة معينة.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للتوطين سواء في القطاع الخاص من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين أو القطاع الحكومي من خلال الهيئة الاتحادية للموارد الشرية في الحكومة الاتحادية.

وتابع قائلا : أن الحكومة لاتدرج ميزانيات للتوطين في القطاع الخاص ولكن تضع الآليات المطلوبة وسياسات التحفيز وتعدل تشريعات لاستقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

وقال الوزير أنه تم صرف جميع مخصصات مكرمة رئيس الدولة لترقية 6000 معلم وموظف بوزارة التربية التي قدمها سموه قبل سنوات وتم الانتهاء منها ولكن قد تكون هناك بعض الآليات الخاصة بالوزارة فيما يتعلق بالتقييم قد تؤخر تنفيء ترقيات للبعض من المشمولين بالمكرمة وهذا يترك الوزارة المعنية وهى آلية متكاملة تطبق على مستوى الحكومة الاتحادية.

وقال الطاير أن ضريبة القيمة المضافة حددت ب 5% ونحن في المراحل الأخيرة للتوقيع على الاتفاقية الإطارية بدول مجلس التعاون التطبيق في 2018 بدول مجلس التعاون.

وتوقع الطاير ان تكون إيرادات ضريبة القيمة المضافة في السنة الأولى منه التطبيق في حدود 12 مليار درهم وفي السنة الثانية من 18 إلى 20 مليار درهم مشيرا إلى أن الدخل من ضريبة القيمة المضافة لن يذهب إلى الحكومة الاتحادية ولكن هناك آلية للتقاسم بينها وببن الحكومات المحلية.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من الكثير من الإجراءات المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث تم إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب وتم رفع مشروع قانون الإجراءات الضريببة إلى المجلس الوطني وفي انتظار مناقشته وإقراره لأنه ستقوم عليه الكثير من الأنظمة والآليات المتعلقة بالضريبة.