جلسة ودية لمجلس الجبلاية اليوم لمناقشة ترتيبات العمومية الطارئة

كتب محمد مراد - حاتم رضا

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، جلسة ودية اليوم الثلاثاء بأحد المطاعم بمدينة 6 أكتوبر لمناقشة الترتيبات والتجهيزات الأخيرة لاجتماع الجمعية العمومية الطارئة المحدد لها الجمعة المقبل.

كان اتحاد الكرة أرسل جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة المقرر إقامتها يوم 23 ديسمبر الجارى بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، إلى أندية الجمعية العمومية.

وتضمن جدول الأعمال عدة بنود هى:

أولا: تعديل بعض البنود بلائحة النظام الأساسى.

ثانيا: تشكيل لجنة القيم والأخلاق وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ثالثا: التصديق على أسماء أعضاء لجنة التظلمات الجديدة والتى يرشحها مجلس إدارة اتحاد الكرة.

رابعا: مناقشة تطوير مقر اتحاد الكرة الجديد بمدينة 6 أكتوبر وطريقة الحصول على التمويل الخاص به.

خامسا: مناقشة موقف الأندية التى ستدخل الجمعية العمومية وعددهم 10 أندية.