سقوط 12 تاجر مخدرات وبحوزتهم 3 كيلو حشيش وهيروين و360 قرص مخدر بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرًا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها العميد حازم حسن رئيس المباحث والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث دمنهور، عن ضبط " 12 تاجر مخدرات وبحوزتهم 3 كيلو حشيش وهيروين و360 قرص مخدر.

ومن بين المقبوض عليهم " أ ف م ا " عاطل ومقيم أبوالريش قسم دمنهور السابق اتهامه فى عدد (11 ) قضايا متنوعة ( سرقة بالإكراه – سلاح - مخدرات – قتل – ضرب ) آخرهم القضية رقم 20207/2015 جنح قسم دمنهور " مخدرات " والمطلوب ضبطه والتنفيذ علية فى عدد ( 3 ) حكم جزئى " تبديد " أخرهم القضية رقم 19735/2012 جنح قسم دمنهور وبحوزته عدد ( 2 ) طربه لمخدر الحشيش تزن حوالى ( 500 ) جرام ،مبلغ مالى 175 جنيه، هاتف محمول " بقصد الإتجار " و جارى تحرير المحضر بقسم دمنهور .

كما تم ضبط " م م خ " عامل زراعى ومقيم أبو الخاوى مركز كوم حمادة، وبحوزته عدد ( 10 ) قطع لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 200 جرام، ومبلغ مالى 4300 جنيه، وهاتف محمول " بقصد الإتجار "تحرر المحضر اللازم، وتم ضبط " م ع س " عاطل ومقيم أبو الخاوى مركز كوم حمادة وبحوزته عدد ( 20 ) قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 400 جرام ومبلغ مالى 440 جنيه وهاتف محمول " بقصد الإتجار " تحرر المحضر اللازم.