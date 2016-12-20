رئيس "الصيادين": المراكب المحتجزة باليمن خرجت من ميناء برانيس حاملة 45 صيادا

دمياط - عبده عبد البارى

قال حسام خليل، رئيس جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج، أن المراكب الثلاثة المحتجزة باليمن تحمل تصاريح عمل من السويس، وغادرت ميناء برانيس بالبحر الأحمر مطلع ديسمبر الجارى.

وأكد خليل أن المراكب الثلاثة هى "براءة" وصاحبها يدعى حسن خليل، رئيس المركب، ونجله حمادة، ونصر الفوارس، وصاحبها رجب نصر، والحاج رضا وصاحبها حامد التوارجىويتراوح طاقم المراكب " من 15 إلى 17 صيادا ويرجح أن يكون إجمالى الصيادين المحتجزين من 45 إلى 50 صيادا منهم 20 من مدينة عزبة البرج و30 من مركز المطرية بالدقهلية، وأن المراكب لا تحمل التراخيص اللازمة للصيد بالمياه الإقليمية اليمنية .

وناشد خليل وزارة الخارجية المصرية بالتدخل لدى الحكومة اليمنية لسرعة الإفراج عن طاقم المراكب الثلاثة المقبوض عليهم لأن إجراءات الإفراج عن المراكب تاخذ وقتا طويلا.

وتشهد مدينة عزبة البرج حاليا حالة من الغليان بين أسر الصيادين المحتجزين وذلك لانقطاع الاتصالات بينهم منذ حوالى 4 ايام.

وكانت قوات حرس الحدود البحرية، بدولة اليمن، قد ألقت القبض أمس، الاثنين على 3 مراكب صيد من مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، وعلى متنها حوالى 50 صيادا.