الأحد 1 يناير إجازة رأس السنة الميلادية للقطاعين العام والخاص

تقرر تعطيل جميع الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة يوم الأحد الموافق الأول من شهر يناير عام 2017 .. بمناسبة رأس السنة الميلادية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق الثاني من شهر يناير المقبل.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم تعميما إلى الوزارات والهيئات الإتحادية بهذا الشأن استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 حول الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته والتي حددت أيام العطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية.

ورفعت الهيئة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .. سائلين الله العلي القدير أن يعيد المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية .

كما تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق الأول من شهر يناير عام 2017 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة .. وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وقدم معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في تعميم أصدره ـــ تنفيذا لحكم المادة / 74 / من القانون الاتحادي رقم/ 8 / لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ـــ أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

كما هنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.