استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

الإسكندرية- أسماء على بدر

تسبب سوء الأحوال الجوية فى استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية، أمام حركة السفن، وذلك بعد قياس الرصدة الجومائية، التى أكدت ارتفاع الموج وسرعة الرياح بما لا يسمح بحركة السفن واللنشات والقاطرات البحرية، ويأتى هذا القرار حفاظًا على سلامة الأرصفة والسفن والأرواح.

ومن ناحية أخرى، قال اللواء بحرى، ومدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، أن الميناء رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التقلبات الجوية، وتم تجهيز وحدات الإنقاذ ولنشات الإرشاد والقاطرات البحرية لتلقى أى استغاثة، وتم زيادة عدد النوبتجيات تحسبًا لأى ظروف هذا بالإضافة إلى جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذى يعمل على مدار الساعة لتلقى أى بلاغات.