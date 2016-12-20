مروان محسن يتحدث لـ"اليوم السابع": "مطبلاتية "مستكترين عليا الأهلى

صاحبت صفقة انتقال مروان محسن من صفوف الإسماعيلى للأهلي، عاصفة من الجدل بسبب ضخامة المبلغ الذى تم شراؤه به، والذى وصل لـ10 ملايين جنيه، فضلًا عن تعرض للاعب لإصابة فى الحوض أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة قبل أن يعود مؤخرًا، ويحظى بثقة حسام البدرى الذى راهن عليه، واستمر فى الدفع به ليثبت أن رهان البدرى كان فى محله، خاصة بعد أن نجح الهداف الدولى فى تسجيل الهدف الأول بمباراة المصرى البورسعيدى، ويتسبب فى الحصول على ضربة جزاء ليساعد فريقه فى الفوز بواحدة من أهم مبارياته هذا الموسم.
سوء التوفيق هو السبب فأنا لعبت آخر مبارياتى مع الإسماعيلى، وأنا مصاب وجاءت بعد ذلك فترة التوقف ثم انتقلت للأهلى، وكان الفريق فى حاجة لى ولعبت وأنا مصاب أيضًا، وفاتحت الأهلى فى حقيقة إصابتى ليقرروا مشكورين سفرى للعلاج فى ألمانيا، ومن هنا أشكر الإدارة على وقوفهم بجانبى.
مش هكدب عليك أنا أشعر أننى مضطهد إعلاميًا، ولكنى لا أرد على هذه المهاترات وكان هناك من يرى أن كثيرا عليا أنى ألعب فى الأهلى، ولكن ردى على كل من ظلمنى بكلمة واحدة حسبى والله ونعم الوكيل.
محمود طاهر، رئيس الأهلى أكثر من وقف بجانبى ضد بعض «المطبلاتية»، ولا داعى لذكر أسمائهم.
بالطبع لا فهناك العديد من اللاعبين المصريين الذين عادوا بعد فترة قصيرة لماذا مروان فقط هو الفاشل وهو المذنب؟
أشعر أنها كانت سنة كئيبة، فالمدرب الذى اشترانى رحل بعد 5 مباريات ليتولى مدرب آخر، ثم تعرضت لإصابة ولكنى «قفلت» لأقرر العودة فى النهاية.
بإذن الله فأنا أفعل كل ما عليا.. وهناك اتصالات دائمة تجمعنى بأعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.
لا ولكن البعض يربط دائمًا بين المهاجم والتهديف ولنا فى فلافيو عبرة الذى ظل عامًا كاملًا دون أن يسجل ثم أصبح أحد هدافى الدورى المصرى.
نعم تلقيت عرضًا من الزمالك ولكنى كنت على وشك الانتقال للأهلى، ففضلت الاستمرار فى طريقى، وذلك مع كامل الاحترام للزمالك وإدارته.
مدرب محترم ويتعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل جيد، وكان له دور كبير فى استعادتى لجزء من مستواى وعودتى للتهديف.
عماد متعب فهو هداف عالمى.. وعلى فكرة العمدة كان دائم النصح لى، وطالبنى بالتركيز والجد حتى أستعيد مكانتى، ومن هنا أتوجه له بالشكر على وقوفه بجانبى فى محنتى.
كنت أخشى أن يكون الحقن يحتوى على كورتيزون، ولكن سرعان ما وافقت بعد أن علمت أنها حقنة بلازما عادية، لن يكون لها أى تأثير سلبى فى المستقبل.
أنا مجرد لاعب داخل الفريق، وقرار التعاقد مع أى لاعب قرار الجهاز الفنى.
الضغوطات فى الأهلى كبيرة جدًا، بالإضافة لعامل التوفيق الذى يكون له دور كبير سواء فى ظهور لاعب بالشكل المطلوب أو العكس.
الشخص الذى قال هذا منافق لأنى أملك فيديو يتحدث عنى بشكل جيد ثم قال العكس بعد ذلك.
والله العظيم لم يحدث، فأنا كنت مريضا بمعرفة الإدارة.
مستوى الأهلى جيد، وهو ما يظهر فى الفوز المتتالى الذى يحققه الفريق.
محمد صلاح وعبد الله السعيد، وأيمن حفنى، فهم الأفضل فى مصر حاليًا وصالح جمعة.
التركيز ثم التركيز الذى ينقص صالح جمعة، ولو اهتم وركز سيصبح أحسن لاعب فى مصر.
لا أرى ذلك حتى عندما كنت فى صفوف الإسماعيلى هذا الاحتقان يوجد فقط بين الجماهير والسوشيال ميديا.
هذه الفترة تشهد طفرة كبيرة، فهناك تريزيجيه ووردة وصلاح والننى، وأعتقد أن هذا الجيل يستحق الوصول لكأس العالم برفقة اللاعبين المحليين.
أتمنى عودتهم، ولكن بشكل منظم وبدون عشوائية، فالجمهور يساعد اللاعبين على إخراج كل ما لديهم.
عبد الله السعيد وصالح جمعة وأيمن حفنى، فهم لاعبون يستطيعون توصيلك للمرمى من أقصر طريق.
لم أجد بعد بنت الحلال.
كلهم أهلاوية عدا والدى زملكاوى.
برادلى، كان مدربا محترما للغاية، وكوبر المدرب الحالى للفراعنة، وكنت أتمنى اللعب مع جوزيه، وسأكشف لك عن حديث دار بينى وبينه بعد الأولمبياد، قال لى نصًا منتظرك فى الأهلى فأنت لاعب كبير إلا أنه سرعان ما رحل عن الأهلى.
الزمالك يقدم عروضا جيدة، ولكن غلطة الزمالك كانت فى رحيل فيريرا، الذى نجح فى الفوز بالدورى والكأس مع الفريق الأبيض بعد غياب، أعتقد لو كان استمر كان الوضع سيختلف كثيرًا.
عصام الحضرى وشريف إكرامى، ولكن مش ببقى قلقان ولكن هم حراس كبار.
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