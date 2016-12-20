"دينية البرلمان": اجتماع للجنة اليوم لبحث ورقة عمل تجديد الخطاب الدينى

كتب أحمد عرفة

قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لبحث قضيتين هامتين أولهما مناقشة المظهر الخارجى لطلاب وعلماء الأزهر الشريف.

وأضاف عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن الملف الثانى هو تحديد سبل تنفيذ توصيات جلسة العمل التى عقدتها اللجنة مع علماء الأزهر ووزير الأوقاف الخميس الماضى، بشأن تجديد الخطاب الدينى.

ولفت عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة عازمة على تنفيذ التوصيات التى خرجت من الجلسة، التى عقدتها الخميس الماضى بحضور وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية.

كانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، استضافت الخميس، اجتماعًا بين علماء دين من الأزهر والكنيسة، وعدد من الأكاديميين ورجال الجامعات من مختلف التخصصات، لبحث ملف تجديد الخطاب الدينى، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال متخصصون وباحثون كثر إنه يمثل ضرورة حالية للمجتمع المصرى، خاصة مع استشراء الأفكار المتشددة وانتشار التيارات المتطرفة، وقد بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الكنيسة البطرسية بالعباسية، الذين سقطوا فى الحادث الإرهابى الذى استهدف الكنيسة صباح الأحد الأسبوع الماضى.