الأمن يضبط أخطر تشكيل عصابى بالشرقية والدقهلية والقليوبية

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بالشرقية اليوم، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، من ضبط أخطر تشكيل عصابى بالشرقية والقليوبية والدقهلية، بحوزتهم بنادق آلية ومحكوم عليهم بالسجن بـ621 سنة فى وقائع سرقة وخطف، وضبط بحوزته بندقية آلية، وتولت نيابة بلبيس التحقيقات برئاسة المستشار شريف برسوم، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث بلبيس، بتواجد كل من "محمد اشرف محمد عنتر" 24 سنة عاطل وشهرته محمد أبو سريع، ومقيم ميت أبو خالد ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وله مكان إقامة آخر، ميت جابر بلبيس، و"أحمد عبد المنعم محمد" 24 سنة وشهرته سوستة ومقيم عزبة القلع مركز كفر شكر قليوبية، و"أحمد أشرف عبد الصبور" 22 سنة وشهرته الحافى عاطل ومقيم ميت غمر دقهلية، بإحدى المناطق بناحية مركز بلبيس.

فتمكنت مأمورية مكبرة قادها العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى بفرع الجنوب، ومعه الرائد أحمد متولى رئيس مباحث بلبيس ومعاونيه، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بالشرقية وبالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر مدير مصلحة الأمن العام، من ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية آلية وعدة طلقات وبحوزة الثانى سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 36 تحمل رقم 6888 وعدد (12) طلقات من ذات العيار وبحوزة الثالث بندقية آلية عيار 7.62 × 36 تحمل رقم 3777 وعدد (10) طلقات من ذات العيار.

وكشفت التحقيقات التى باشرها العقيد محمود جمال والرائد رائد ربيع وكيل فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، أن المتهم الأول محكوم عليه فى عدد (10) أحكام جنايات بإجمالى عدد (155) سنة سجن، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد (10) قضايا ( بلطجة – اتلاف مال عام - سرقه بالإكراه – مقاومة سلطات) ومن بين القضايا المتهم فيها واقعة إصابة النقيب أحمد فيصل فريد معاون مباحث قسم شرطة ميت غمر بعدة طلقات نارية أثناء عودته من عمله إلى مدينة الزقازيق، لسرقة سيارته تحت تهديد السلاح.

وتبين أن الثانى وشهرته سوستة محكوم عليه هارب فى عدد (28) حكم جنائى بإجمالى عدد (466) سنة سجن والمطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد(10) وأن "الحافى" مطلوب ضبطه فى قضيتين سرقة بالإكراه بميت غمر.