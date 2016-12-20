انتبه.. 7 علامات جسدية دليل على إصابتك بالاكتئاب

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى"، 7 علامات جسدية تدل على الاكتئاب وتتضمن الآتى:
فهى واحدة من الأعراض البدنية للاكتئاب، حيث إن عضلات الظهر يحدث بها توتر، ما ينتج عنها الألم.
فكثير من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يعانون من تصلب الرقبة، وذلك بسبب تقلص العضلات فى الرقبة.
لأن اختلال التوازن الكيميائى فى الدماغ بسبب الاكتئاب يمكن أن يسبب تقلبات فى الشهية، ما يؤدى إلى فقدان أو زيادة فى الوزن.
من الأعراض الجسدية الأخرى على الاكتئاب، حيث يكون الشخص ليس لديه طاقة للخروج من السرير .
فإن الالتهاب والحكة الجلدية، يمكن أن تكون عرضا جسديا للاكتئاب.
مثل الإمساك وأعراض القولون العصبى، ويمكن أيضًا أن تكون سببًا فى التقلبات الهرمونية الناتجة عن الاكتئاب.
أثبتت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يمكن أن يواجهون مشكلات مثل تسوس الأسنان.
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