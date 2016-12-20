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  5. انتبه.. 7 علامات جسدية دليل على إصابتك بالاكتئاب

انتبه.. 7 علامات جسدية دليل على إصابتك بالاكتئاب

19 ديسمبر اليوم السابع الصحة 0 142

[المحتوى من اليوم السابع]

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عيون

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى"، 7 علامات جسدية تدل على الاكتئاب وتتضمن الآتى:

1. آلام الظهر:

فهى واحدة من الأعراض البدنية للاكتئاب، حيث إن عضلات الظهر يحدث بها توتر، ما ينتج عنها الألم.

 

2.تصلب فى الرقبة:

فكثير من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يعانون من تصلب الرقبة، وذلك بسبب تقلص العضلات فى الرقبة.

 

 

3.تغيرات الوزن:

لأن اختلال التوازن الكيميائى فى الدماغ بسبب الاكتئاب يمكن أن يسبب تقلبات فى الشهية، ما يؤدى إلى فقدان أو زيادة فى الوزن.

 

 

4.التعب:

من الأعراض الجسدية الأخرى على الاكتئاب، حيث يكون الشخص ليس لديه طاقة للخروج من السرير .

 

 

5.حساسية الجلد والطفح الجلدى:

فإن الالتهاب والحكة الجلدية، يمكن أن تكون عرضا جسديا للاكتئاب.

 

 

6.مشاكل عسر الهضم فى المعدة:

مثل الإمساك وأعراض القولون العصبى، ويمكن أيضًا أن تكون سببًا فى التقلبات الهرمونية الناتجة عن الاكتئاب.

 

 

7.تسوس الأسنان:

أثبتت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يمكن أن يواجهون مشكلات مثل تسوس الأسنان. 


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