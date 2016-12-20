وزراء خارجية اليونان وبلجيكا وإسبانيا وكرواتيا وهولندا يصلون القاهرة

كتب محمد طنطاوى

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، وزراء خارجية اليونان وكرواتيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وأسبانيا للمشاركة فى فعاليات الاجتماع الرابع لوزراء الخارجية العرب ودول الاتحاد الأوروبى.

ووصل إلى القاهرة "نيكوس كوتزياس" وزير خارجية اليونان، و "دافور ايفو شتاير" وزير الخارجية الكرواتى، ووزير خارجية هولندا "بيرت كوندرس"، ووزير خارجية بلجيكا "ديديه ريندرز"، ووزير خارجية لوكسمبورج "جان اسيلبورن"، بالإضافة إلى "خوسيه مارجايو" وزير الخارجية الإسبانى.

ويترأس الاجتماع خميس الجهيناوى وزير الشئون الخارجية التونسى، بصفته رئيسًا للدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، وفيديريكا موغيرينى نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبى.