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ألمانيا: تدريب أكثر من 100 مهاجر سوري لإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب

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ألمانيا: تدريب أكثر من 100 مهاجر سوري لإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب ألمانيا: تدريب أكثر من 100 مهاجر سوري لإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب

أورسولا فون دير ليين

كشفت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين أن جيش بلادها يدرب أكثر من 100 مهاجر سوري للعمل في مجالات مدنية من أجل المساعدة في إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة عن دير لاين قولها : “إن البرنامج التجريبي يركز على تدريب المهاجرين في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والطب والشؤون اللوجيستية”.

وقالت إن الفكرة هي أنهم سيعودون إلى سوريا ذات يوم وسيساعدون في إعادة الإعمار لبلدهم الذي دمر, لافتة إلى إمكانية أن تلعب ألمانيا دورا مستقبليا في تدريب قوات الأمن السورية حين تصبح هناك حكومة سورية مسؤولة.

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