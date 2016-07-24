55%من القراء يتوقعون نجاح خطة الحكومة فى التخلص من النفايات>فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة الحكومة فى التخلص من النفايات والمخلفات، توقع غالبية القراء نجاح خطة الحكومة فى التخلص من النفايات والمخلفات.

وتوقع 55% من القراء نجاح خطة الحكومة فى التخلص من النفايات والمخلفات، بينما استبعد 43% من القراء نجاح خطة الحكومة فى التخلص من النفايات والمخلفات، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

الحكومة تعد خطة قومية للتخلص من 21 مليون طن قمامة يخلفها المصريون سنويا.. وزير البيئة:نهدف للوصول لـ80% كفاءة جمع وإعادة تدوير 20% منها بالموازنة الجديدة..وتطبيقها يتطلب 3 مليارات جنيه فى العام الواحد