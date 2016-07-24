النشرة المرورية.. كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

شهدت بعض محاور وشوارع محافظتى القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، كثافات مرورية بسبب زيادة الأحمال، حيث شهد كوبرى أكتوبر تباطؤ فى حركة السيارات للمتجه من مدينة نصر اتجاه ميدان التحرير وظهور انسياب محدود للمتجه من رمسيس اتجاه مناطق شرق القاهرة وكذلك الأمر للمتجه من مناطق وسط البلد اتجاه الجيزة والعكس

ظهرت كثافات مرورية بمحور كورنيش النيل للمتجه من شارع البحر الأعظم وصولا لمناطق الوراق و المهندسين وتباطئت حركة السيارات أعلى كوبرى الجامعة وعباس للمتجه من مناطق القاهرة اتجاه الجيزة وظهرت انسياب محدود لحركة السيارات فى الاتجاهات الأخرى.

وشهد طريق السويس من كوبرى أبو غزالة للدائرى كثافات بسبب الاصلاحات، وشارع البحر الأعظم اتجاه كورنيش الجيزة ولشارعى فيصل والهرم وصولا لميدان الجيزة، وشهد طريق المحور من الصحراوى للدائرى كثافات بسبب حادث تصادم فى ظل تواجد مرورى مكثف لتيسير الحركة وسحب الكثافات.

وشهد كوبرى 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد كثافات متحركة كما شهدت وصلة المريوطية اتجاه الصحراوى كثافات بسبب حادث تصادم، والطريق الدائرى من الصحراوى لوصلة المريوطية وطريق الأوتوستراد، وكورنيش ماسبيرو اتجاه وسط البلد شهد كثافات مرورية.

وانتظمت حركة المرور أعلى طريق الأوتوستراد اتجاه المطار للقادم من مناطق حلوان وفى طريقه إلى المعادى والمقطم، وظهرت بعض الكثافات المرورية من المعادى إلى حلوان وبطريق السويس الصحراوى للمتجه إلى مناطق مصر الجديدة والعكس وبطريق جسر السويس، فيما شهد نفق الأزهر والقصر العينى و ببعض مناطق وسط البلد سيولة فى الحركة وكثافات متحركة منها شارع رمسيس ومنطقة الاسعاف و شارع 26 يوليو.

زحام مرورى بسب حادثى تصادم أعلى كوبرى أكتوبر