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بعد قليل.. وزير التعليم يبلغ أوائل الثانوية العامة بنتائجهم هاتفيا

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بعد قليل.. وزير التعليم يبلغ أوائل الثانوية العامة بنتائجهم هاتفيا بعد قليل.. وزير التعليم يبلغ أوائل الثانوية العامة بنتائجهم هاتفيا
قال بشير حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يبدأ فى تبليغ طلاب الثانوية العامة الأوائل بعد قليل بنتائجهم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزير يبلغ الطلاب بحصولهم على أعلى الدرجات هاتفيا، ويقدم لهم التهنئة نظير تفوقهم، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن أى نتيجة لأى طالب بالثانوية العامة.


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