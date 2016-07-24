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الجبن الأزرق مش بس للساندويتشات.. 6 فوائد صحية تعرف عليها

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الجبن الأزرق مش بس للساندويتشات.. 6 فوائد صحية تعرف عليها الجبن الأزرق مش بس للساندويتشات.. 6 فوائد صحية تعرف عليها
عشاق الجبن فى العالم يمثلون شريحة كبيرة فى العالم، ويعتبر أجودها وألذها " الأزرق" ذى الأصول الفرنسية والمعروف باسم " الروكفور" ومن المعروف عن هذا النوع أنه غنى بأنواع عديدة من البكتريا النافعة للجسم والتى اكتشف العلماء مؤخرا أنها قادرة علاج الكثير من الأمراض، وحسب تقرير نشر عبر موقع "searchhomeremedy " يؤكد أن الأفراد المنتظمة فى تناول هذا النوع من الجبن هى أقل إصابة بالعديد من الأمراض منها .

فوائد صحية (2)
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1-أمراض القلب والأوعية الدموية


>ويظهر جلياً أن الأفراد الذن يعتمدون فى أكلهم على تناول الجبن الغنى بأنواع البكتريا النافعة أقل عرضة للسكته القلبية ، وتصلب الشراين ، لأنها تحوى على مواد مضادة للالتهابات وتساعد على سيولة الدم.
>فوائد صحية (3)
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2-محاربة التهاب المفاصل


>الجبن الأزرق يحتوى على كثير من الخصائص الكامنة المضادة للالتهابات وعند تناولها بانتظام نجد لها تأثيرا فعالا فى محاربة التهاب المفاصل.
>فوائد صحية (4)
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3-يمنع هشاشة العظام


>فى الغالب هشاشة العظام تصيب النساء بنسبة أكبر من الرجال فى مراحل السن المتقدمة ، ويساعد الاستهلاك اليومى من الجبن الأزرق بإنقاذ العظام وجعلها صحية لما تحتوى عليه من مخزون كبير من الكالسيوم .
>فوائد صحية (5)
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4-يحسن الذاكرة


>العناصر الغذائية الموجودة فى شرائح الجبن الأزرق تعمل على تحفيز وتعزيز الذاكرة ويكون لها آثار واضحة خاصة على الأطفال فى سن الدراسة .
>فوائد صحية (6)
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5-سلامة الأسنان


>الجبن الأزرق يحتوى على نسبة عالية من الفسفور وهو من المعادن الجيدة لأجسامنا ، خاصة لسلامة الأسنان وتكوينها .
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6-الجبن الأزرق يخفف الوزن


>يساعد تناول الجبن الأزرق فى وجبة الإفطار على تقليل الوزن فهو يحتوى على سعرات حرارية منخفضة تساعد فى منح الجسم طاقة بدون زيادة فى الوزن .

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