الجبن الأزرق مش بس للساندويتشات.. 6 فوائد صحية تعرف عليها

عشاق الجبن فى العالم يمثلون شريحة كبيرة فى العالم، ويعتبر أجودها وألذها " الأزرق" ذى الأصول الفرنسية والمعروف باسم " الروكفور" ومن المعروف عن هذا النوع أنه غنى بأنواع عديدة من البكتريا النافعة للجسم والتى اكتشف العلماء مؤخرا أنها قادرة علاج الكثير من الأمراض، وحسب تقرير نشر عبر موقع "searchhomeremedy " يؤكد أن الأفراد المنتظمة فى تناول هذا النوع من الجبن هى أقل إصابة بالعديد من الأمراض منها .



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1-أمراض القلب والأوعية الدموية

2-محاربة التهاب المفاصل

3-يمنع هشاشة العظام

4-يحسن الذاكرة

5-سلامة الأسنان

6-الجبن الأزرق يخفف الوزن

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>ويظهر جلياً أن الأفراد الذن يعتمدون فى أكلهم على تناول الجبن الغنى بأنواع البكتريا النافعة أقل عرضة للسكته القلبية ، وتصلب الشراين ، لأنها تحوى على مواد مضادة للالتهابات وتساعد على سيولة الدم.>الجبن الأزرق يحتوى على كثير من الخصائص الكامنة المضادة للالتهابات وعند تناولها بانتظام نجد لها تأثيرا فعالا فى محاربة التهاب المفاصل.>فى الغالب هشاشة العظام تصيب النساء بنسبة أكبر من الرجال فى مراحل السن المتقدمة ، ويساعد الاستهلاك اليومى من الجبن الأزرق بإنقاذ العظام وجعلها صحية لما تحتوى عليه من مخزون كبير من الكالسيوم .>العناصر الغذائية الموجودة فى شرائح الجبن الأزرق تعمل على تحفيز وتعزيز الذاكرة ويكون لها آثار واضحة خاصة على الأطفال فى سن الدراسة .>الجبن الأزرق يحتوى على نسبة عالية من الفسفور وهو من المعادن الجيدة لأجسامنا ، خاصة لسلامة الأسنان وتكوينها .>يساعد تناول الجبن الأزرق فى وجبة الإفطار على تقليل الوزن فهو يحتوى على سعرات حرارية منخفضة تساعد فى منح الجسم طاقة بدون زيادة فى الوزن .