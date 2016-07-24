ميليشيات سوريا الديمقراطية تتقدم نحو مدينة منبج لمواجهة "داعش"

بدأت ميليشيات سوريا الديمقراطية (معارضة مسلحة يساندها التحالف الدولى) التقدم نحو مدينة منبج التى يسيطر عليها مسلحو تنظيم "داعش" ساعية لاقتحام مركز المدينة من جهتين.

وقالت مصادر ميدانية لقناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الأحد أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين داخل المدنية التابعة لمحافظة حلب شمالى سوريا قتل فيها مسلحون من الجانبين.

وتأتى هذه الاشتباكات بعد انتهاء مهلة مدتها 48 ساعة منحتها ميليشيات "سوريا الديمقراطية" لمسلحى "داعش" للخروج من منبج بسلاحهم الفردى توقفت خلالها الغارات وهدأت وتيرة الاشتباكات.

وتعد ميليشيات "سوريا الديمقراطية" تحالف عسكرى يضم مسلحين من العرب والأكراد ويحظى بدعم من الولايات المتحدة.

ويستمر تقدم الميليشيات فى الجهات الغربية والشمالية الغربية للمدينة، فيما تصدى مسلحو "داعش" لمحاولة اقتحام من الجهة الجنوبية لمنبج بالأسلحة الثقيلة.

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