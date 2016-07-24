أخبار عاجلة

ستاد مصر: تصريحات وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة حول الاعتداءات مع نادي المقاولون العرب -
قبطي يجمع بقايا ضحايا تفجير المرقسية في الإسكندرية -
بالصور.. "بيدين عاريتين".. قبطي يجمع أشلاء ضحايا تفجير "المرقسية" في الإسكندرية -
مساء dmc - لحظة وقوع إنفجارالكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
داعش يهدد بشن المزيد من الهجمات ضد الأقباط في مصر -
مساء dmc - العميد " نجوى النجار " أول شهيدة في تاريخ الشرطة المصرية -
مساء dmc - ياسمين الحصري : تعليقاً على الحادث الإرهابي "اللهم إنتقم منهم وحسبنا الله ونعم الوكيل" -
فيديو| عمرو وردة يصنع هدفا.. ويقود باوك لاكتساح باناثينايكوس -
مساء dmc - من أمام مشرحة طنطا : هناك حالة من الحزن تسيطر على الجميع وهناك الكثير من الإغماءات -
مساء dmc - ماجدة مجلي " إحدى أقارب الشهيد إبراهيم جرجس " : إيه الهدف إني أقتل أطفال وهي بتصلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ميليشيات سوريا الديمقراطية تتقدم نحو مدينة منبج لمواجهة "داعش"

Google+ Print
ميليشيات سوريا الديمقراطية تتقدم نحو مدينة منبج لمواجهة "داعش" ميليشيات سوريا الديمقراطية تتقدم نحو مدينة منبج لمواجهة "داعش"
بدأت ميليشيات سوريا الديمقراطية (معارضة مسلحة يساندها التحالف الدولى) التقدم نحو مدينة منبج التى يسيطر عليها مسلحو تنظيم "داعش" ساعية لاقتحام مركز المدينة من جهتين.

وقالت مصادر ميدانية لقناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم الأحد أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين داخل المدنية التابعة لمحافظة حلب شمالى سوريا قتل فيها مسلحون من الجانبين.

وتأتى هذه الاشتباكات بعد انتهاء مهلة مدتها 48 ساعة منحتها ميليشيات "سوريا الديمقراطية" لمسلحى "داعش" للخروج من منبج بسلاحهم الفردى توقفت خلالها الغارات وهدأت وتيرة الاشتباكات.

وتعد ميليشيات "سوريا الديمقراطية" تحالف عسكرى يضم مسلحين من العرب والأكراد ويحظى بدعم من الولايات المتحدة.

ويستمر تقدم الميليشيات فى الجهات الغربية والشمالية الغربية للمدينة، فيما تصدى مسلحو "داعش" لمحاولة اقتحام من الجهة الجنوبية لمنبج بالأسلحة الثقيلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365