5 أسباب تجعلك تتوقف عن التدخين.. أولها إنقاذ عينيك

التدخين له العديد من الآثار السلبية التى تؤثر على الصحة، لكن وجد أن له أضرارا بالغة تتمثل فى فقدان البصر، إذا كنت مصابا ببعض الأمراض مثل المياه البيضاء، والتهاب القزحية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن التدخين سبب رئيسى للإصابة بعدد من الأمراض، مثل أمراض القلب والسكر وعدد من السرطان منها سرطان الرئة، وقد وجد أن التدخين أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر.

وفى هذا السياق يقدم التقرير بعض الأسباب التى تجعلك تقلع عن التدخين لإنقاذ عينيك، وتتضمن الآتى:

>1.الإصابة بالمياه البيضاء:فإذا كنت مدخنا تكون أكثر عرضة للإصابة بالمياه البيضاء وفى بعض الأحيان يمكن أن تؤدى إلى حدوث العمى إذا لم يتم علاجها.

2.مرض التنكس البقعى:هذا المرض يلحق الضرر بالرؤية المركزية، لأن التدخين يزيد من خطورة الضمور البقعى المرتبط بالعمر والتى تصل إلى ثلاثة أضعاف من شدة الحالة، والإقلاع عن التدخين يحد من تلك المخاطر.

3.مرض التهاب القزحية: أحد الأمراض الخطيرة للغاية التى تحدث عندما يكون هناك التهاب فى الطبقة الوسطى من العينين، وهناك أدلة عديدة تثبت أن المدخنين أكثر عرضة للمعاناة من هذا المرض.

4.التدخين يؤدى إلى فقدان البصر وحدوث أضرار بالغة الخطورة فى الأوعية الدموية فى شبكية العين عند الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الشبكية السكرى، فالتدخين يضاعف من خطورة هذا المرض وشدته إذا لم يتم العلاج المناسب .

5.متلازمة العين الجافة: الدموع مهمة للحفاظ على صحة العينين، ودخان التبغ يؤدى إلى تفاقم جفاف العين إلى أعلى مستوى وتظهر أعراضه على شكل حكة واحمرار وعدم الشعور بالراحة .

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