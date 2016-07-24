أوقفى الشيخوخة وكونى شبابًا بالحفاظ نضارة محيط عينيكِ

أكثر ما تخشى منه المرأة، ظهور علامات الشيخوخة والعجز عليها، وتعتبر منطقة الجلد التى تحيط بالعين هى الأرق على الإطلاق والأكثر تأثرا بعوامل الجو وتقدم السن، ولكن " هايدى دورف" طبيب الأمراض الجلدية بجامعة نيويورك قدم للجميلات بعض النصائح الطبية للحفاظ أعينهن ووقف زحف الشيخوخة حول العيون، وحسب موقع " newbeauty" ينصح دورف:

-على المرأة الحفاظ على رطوبة المنطقة المحيطة بالعيون وعدم تعرضها للجفاف أو الالتهابات المزمنة.

-العلاج الجلدى بواسطة آشعة الليزر تمنح الجلد المحيط باللعين شبابا وإشراقا.

-استعمال الكريمات الطبية التى تحفز الكولاجين حول العيون.

-البوتوكس من الحلول السحرية لجمال العيون ولكن يجب أن يكون تحت إشراف طبى وليس فى مراكز التجميل .

-تطبيق الكريمات المرطبة حول العيون فى المساء من شأنها الاحتفاظ بسلامة الجلد، ليكون فى الصباح بشكل أفضل .

-بعد سن الأربعين يجب تحفيز البشرة بتناول العديد من الفيتامينات ويكون هذا تحت إشراف طبيب متخصص.

-عمل مساج دائرى برفق بواسطة أطراف الأصابع من شأنه تحسين شكل الجلد بشكل كبير وستظهر النتائج سريعاً .